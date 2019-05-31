Ceyhan OSB’de arsa tahsislerine başlandı
12 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1.2 milyon metrekare alanda kurulacak olan Ceyhan Karma OSB'de arsa tahsislerine başlandığı, altyapı çalışmalarının yakında başlayacağı açıklandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03
'nın Ceyhan
ilçesinde 1.2 milyon metrekare alanda kurulacak olan Ceyhan Karma OSB
'de arsa tahsislerine başlandığı, altyapı çalışmalarının yakında başlayacağı açıklandı... Eray Şen
'in haberi...
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