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Ceyhan OSB’de arsa tahsislerine başlandı

12 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1.2 milyon metrekare alanda kurulacak olan Ceyhan Karma OSB'de arsa tahsislerine başlandığı, altyapı çalışmalarının yakında başlayacağı açıklandı.

Ceyhan OSB’de arsa tahsislerine başlandı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1.2 milyon metrekare alanda kurulacak olan Ceyhan Karma OSB'de arsa tahsislerine başlandığı, altyapı çalışmalarının yakında başlayacağı açıklandı... Eray Şen'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Eray Şen, Adana, Ceyhan, OSB, Ekonomi
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