Ceyhan OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı - Son Dakika
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Ceyhan OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2016'da kurulan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinde ilk arsa tahsisleri yapıldı.

Ceyhan OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2016'da kurulan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinde ilk arsa tahsisleri yapıldı.


Ceyhan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bayram Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin huzurunda, Cansa Tarım Makineleri, Samet Hazır Beton, Ekton İnşaat ve Özaydın İnşaat'a arsa tahsisleri gerçekleştirilerek sözleşmeleri imzalandı.


Ceyhan'ın denize ve limanlara yakın bölgesinde yer alan Ceyhan Karma OSB'de, büyüklükleri 5 bin metrekare ile 41 bin 500 metrekare arasında değişen 56 sanayi parseli bulunuyor.


Ceyhan Sarımazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda yol ve altyapı çalışmalarına başlanan Ceyhan OSB'nin 1.etap alanı 1 milyon 210 bin 166 metrekare olarak tescil edilirken, yatırımcılardan gelen yoğun talebi karşılamak için 444 bin metrekarelik 2.etap genişleme alanı için tescil çalışmalarına başlandı.


Ceyhan OSB Bölge Müdürü Beyna Gürler, "Su, elektrik, telekomünikasyon, doğal gaz gibi tüm altyapı başvuru ve onay işlemleri tamamlanmış olan Ceyhan OSB'de Müteşebbis Heyetce alınan karar ile arsa metrekare birim fiyatı arsa ve temel altyapı giderleri bedeli olarak, 1 yıl süreyle 150 lira olarak belirlenmiştir" dedi.


Ceyhan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bayram Yılmaz, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na göre, yatırımcılara 1/4'ü peşin, kalanı 6'şar arayla 3 eşit taksitle arsa tahsisi yapacaklarını söyledi. Yılmaz, "Bölgemize yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcıların teşvik ve desteklerden faydalanarak en rahat şekilde yatırım gerçekleştirmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. En önemli arzumuz bölgemizde ülke ekonomimize en üst seviyede katkı sağlayan yeni yatırımlar ve buna bağlı yeni istihdamlar görmektir" diye konuştu.


Müteşebbis Heyet Başkanlığını Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın, Yönetim Kurulu Başkanlığını da Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın yaptığı Ceyhan OSB, güneyinde Yumurtalık Serbest Bölgesi'ne, batısında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne, doğusunda Erzin OSB'ye sınır komşusu konumunda. Denize uzaklığı 1,3 kilometre olan OSB'nin 4 adet liman ve 2 adet iskeleye yakın mesafede bulunuyor. Bitişiğinde Irak Petrolleri Terminali BOTAŞ ve BTC - Azerbaycan Petrolleri Terminali BİL, İSKEN, SANKO gibi makro ölçekli yatırımlar yer alan bölgenin güney sınırından otoban bağlantı yolu geçiyor. Ayrıca OSB bitişiğinden geçecek şekilde, TCDD tarafından demiryolu bağlantısı planlaması yapıldı. - ADANA

Ceyhan, Adana, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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