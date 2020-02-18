Ceyhan OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı - Son Dakika
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Ceyhan OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı

7 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulu bulunan ve 56 sanayi parseli içeren Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 4 firmaya arsa tahsisi yapıldı.

Ceyhan OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulu bulunan ve 56 sanayi parseli içeren Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 4 firmaya arsa tahsisi yapıldı.

Ceyhan OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceyhan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile firma yetkililerinin katılımıyla arsa tahsis sözleşmeleri imzalandı.

Kaymakam Yılmaz, OSB'de yatırımcıların arsa tahsisi ödemelerinin dörtte birini peşin, kalanı 6'şar ay arayla 3 eşit taksitle yapabileceklerini belirtti.

Yılmaz, "Bölgemize yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcıların teşvik ve desteklerden faydalanarak en rahat şekilde yatırım gerçekleştirmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. En önemli arzumuz bölgemizde ülke ekonomimize en üst seviyede katkı sağlayan yeni yatırımlar ve buna bağlı yeni istihdamlar görmektir." ifadelerini kullandı.

Ceyhan OSB Bölge Müdürü Beyna Gürler de OSB'nin su, elektrik, telekomünikasyon, doğalgaz gibi tüm altyapı başvuru ve onay işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ceyhan OSB

Müteşebbis Heyet Başkanlığını Vali Mahmut Demirtaş'ın yaptığı Ceyhan OSB'nin birinci etap alanı 1 milyon 210 bin 166 metrekare olarak tescil edilmiş, yatırımcılardan gelen yoğun talebi karşılamak için 444 bin metrekarelik ikinci etap için de genişleme alanı belirlenmiş ve tescil çalışmalarına başlanmıştı.

Büyüklükleri 5 bin ila 41 bin 500 metrekare arasında değişen 56 sanayi parseli içeren Ceyhan OSB'nin güney sınırından otoban bağlantı yolu geçerken, TCDD tarafından yanından demiryolu bağlantısı geçecek şekilde planlama yapıldı.

Denize uzaklığı 1,3 kilometre olan Ceyhan OSB'nin bulunduğu bölgede 4 liman ve 2 iskele yer alıyor.

Ceyhan OSB'nin güneyinde Yumurtalık Serbest Bölgesi, batısında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi bulunuyor.

Ceyhan, Adana, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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