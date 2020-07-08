Ceyhan OSB'de ilk fabrika heyecanı

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında Ceyhanlı yatırımcıya ait beton firması tarafından yapılacak ilk fabrika için arsa tesviye ve dolgu çalışmalarına başlandı.



OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Dinçer Dinç, Cumali Kalkan ve Ali Yıldırım, OSB idari personeli ile yatırımcı firma sahipleri ve hafriyat firma sahibinin katılımıyla Ceyhan OSB alanında, yatırıma başlangıç organizasyonu gerçekleştirildi.



Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinde ilk tesisi yapacak olan firma yetkilileri, yatırıma başlamaları nedeniyle kendilerine tahsis edilen alanda kurban kesti.



Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce kuruluş çalışmalarına başlanan ve bu yılın başında imar planı ve uygulama imar planı onaylanan sahada bugüne kadar OSB yönetimi olarak temel altyapı çalışmalarını belli bir seviyeye getirdiklerini söyledi.



Ceyhan kamuoyunun OSB alanında hareket istediğini ifade eden Kaymakam Yılmaz, bu işlerin hemen olmadığını, sabırlı olmak gerektiğini, arsa tahsisleri gerçekleştikçe de hareketliliğin artacağını, OSB'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara gerekli kolaylığı ve desteği sağlayacaklarını belirtti.



Bin 210 dönüm arazi üzerine kurulan ve 850 dönüm sanayi alanına sahip olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinde 5 bin metrekare ile 41 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerde, tapuları bu hafta çıkarılan 50 adet arsa bulunuyor. OSB'de bugüne kadar 6 yatırımcıya arsa tahsis edildi. - ADANA