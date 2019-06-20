Son Dakika Haberleri: Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin temeli yıl içinde atılacak
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Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin temeli yıl içinde atılacak

48 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, alt yapı çalışmalarına başlanacak olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi arazisi ile yatırım çalışmaları devam eden Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu.

Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin temeli yıl içinde atılacak, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, alt yapı çalışmalarına başlanacak olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi arazisi ile yatırım çalışmaları devam eden Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin temellerinin yıl içerisinde atılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ceyhan OSB'nin kurulacağı alanı ziyaret eden Vali Demirtaş, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinde, sanayicilere yeni yatırım ve üretim alanlarının oluşturulması amacıyla yaşama geçirilmesi planlanan bu projeye büyük bir önem verdiğini vurguladı. Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ile ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu inceleme ziyareti sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, dünyanın enerji koridoru olma özelliğiyle stratejik bir öneme sahip olan Ceyhan'da kurulma çalışmaları devam eden Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin tamamlandığında, Adana'nın, bölgenin ve ülkenin enerji sektöründeki konumunun önemli bir ivme kazanacağına dikkat çekti.

Vali Mahmut Demirtaş'ın inceleme ziyareti, bölgede bu yıl içerisinde temel atılmasının hedeflendiğini belirtmesi ve projeler hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
OSB, Ceyhan, Ekonomi
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