Ceyhan Özcan; Bir Survivor Hayali… - Son Dakika

Ceyhan Özcan; Bir Survivor Hayali…

25.10.2020 14:36
Ceyhan Özcan; Bir Survivor Hayali…, System.String[]

Tek hayali Survivor'da yarışmak olan Ceyhan Özcan, 2011 yılından beri aralıksız olarak en sadık izleyicilerden biri. 2011 yılında kendini hazır hissetmediği için başvuru yapmayan Ceyhan, daha sonra her yıl düzenli olarak Survivor'a yarışmacı olmak için başvuru yaptı.

Tek hayali Survivor'da yarışmak olan Ceyhan Özcan, 2011 yılından beri aralıksız olarak en sadık izleyicilerden biri. 2011 yılında kendini hazır hissetmediği için başvuru yapmayan Ceyhan, daha sonra her yıl düzenli olarak Survivor'a yarışmacı olmak için başvuru yaptı. Tek başvurunun yeterli olmayacağı olasılığına karşı son yıllarda farklı mail adresleriyle yüzlerce başvuru yapmasına rağmen elemelere dahi katılamamanın üzüntüsünü yaşadı. İnternet Sitesinde Oylama! Hüsran ile sonuçlanan ve elemelere bile çağırılma şansını yakalayamayan ama asla vazgeçmeyen Ceyhan Özcan Survivor'da yarışabilmek için websitesi kurdu.

"birsurvivorhayali.com" adlı internet sitesinde,hedefi olan 250.000 EVET 'i alarak hedefine ulaşmış durumda.Şimdi ise Acun Ilıcalı'nın kendisini fark etmesini bekliyor.

Websitesi halen oylamaya açık.Siteye girdiğinizde kısa bir tanıtım altında EVET ve HAYIR kutucuklarını görebilirsiniz. Ceyhan Özcan milli sporcu kariyerinin olmadığını ama her gün aktif olarak spor yaptığını belirtiyor. Her yıl hırsının ve azminin arttığını söyleyen Özcan, oylamada oldukça başarılı sonuçlar aldığının da altını çiziyor. #birsurvivorhayali tagiyle beraber yola çıkan ve bu hayali için site açıp oylama başlatan Ceyhan Özcan, gerçekten bu azmiyle yarışmaya katılmayı en azından elemelere çağrılmayı hak ediyor gibi. Sözlerini ise şu cümlelerle tamamlıyor;

"Şans kapıları, kaçanlar için değil, kovalayanlar için sonuna kadar açılır"

Ceyhan Özcan; Bir Survivor Hayali…

İnternet, Survivor, Ceyhan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ceyhan Özcan; Bir Survivor Hayali… - Son Dakika Magazin

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