Son Dakika Haberleri: Ceyhan Petrokimya Tesisi 14 Milyon Metrekare Alan Üzerine Kurulacak

Ceyhan Petrokimya Tesisi 14 Milyon Metrekare Alan Üzerine Kurulacak

13 dakika önce

Adana’daki petrokimya tesisi 14 milyon metrekare alan üzerine kurulacak. Rönesans Holding, Cumhurbaşkanlığı 2019-2021 orta vadeli ekonomik programı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin yönetimi ve altyapısının geliştirilmesini, iş ortakları Hollandalı Port of Rotterdam ve Adana Sanayi Odası ile birlikte yürütecek. Yaklaşık 10 milyar dolar çekerek kurulacak bölgede, Rönesans Holding sanayi […]The post Ceyhan Petrokimya tesisi 14 milyon metrekare alan üzerine kurulacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Ceyhan Petrokimya Tesisi 14 Milyon Metrekare Alan Üzerine Kurulacak, System.String[]
Adana'daki petrokimya tesisi 14 milyon metrekare alan üzerine kurulacak.

Rönesans Holding, Cumhurbaşkanlığı 2019-2021 orta vadeli ekonomik programı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin yönetimi ve altyapısının geliştirilmesini, iş ortakları Hollandalı Port of Rotterdam ve Adana Sanayi Odası ile birlikte yürütecek.

Yaklaşık 10 milyar dolar çekerek kurulacak bölgede, Rönesans Holding sanayi tesislerinin bir araya getirilmesinde ve altyapı desteğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenecek.

Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Adana'da tanıtıldı. Yaklaşık 3 kilometre kıyı hattına sahip, 14 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, BOTAŞ'a ait petrol ve doğalgaz boru hatları, doğalgaz çevrim ve termik santralları ile Yumurtalık Serbest Bölgesi'ne yakın stratejik konumu, Mersin ve İskenderun limanlarına yakınlığı nedeniyle ihracatın da önemli adresleri arasında yer alması bekleniyor.

Bölgenin inşası sırasında 10 yıl süreyle yaklaşık 40 bin, hizmete girdiğinde ise 10 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Rönesans Holding'in Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C ile 1.3 milyar dolar yatırımla ortak olarak hayata geçireceği Polipropilen Üretim Tesisi ise, bölgedeki yatırımların ilki olacak. Polipropilen Üretim Tesisi'nin 2023'te tamamlanması hedefleniyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, "Birinci aşamada bölgenin amacına uygun şekilde, altyapısının planlanması, imar ve parselasyon işlerinin tamamlanmasıyla başlayacağız. Yıllık 450 bin ton üretim kapasiteli, 1.3 milyar dolar yatırım tutarlı polipropilen fabrikasının ve bölgede hizmet verecek liman ile depolama tesisinin inşaatını başlatacağız" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 

Adana, Ceyhan, Sektörel
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