Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak - Son Dakika

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin, Türkiye'nin otomotiv, tekstil ve ambalaj sektöründe kullanılan polipropilen ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim'de temeli atılan ve Ceyhan Endüstri Bölgesi'ndeki 62 hektar alanda faaliyet gösterecek tesis, 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek.

Yatırımcı Rönesans Holding ile ana ortakları arasında Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach'ın da yer aldığı tesisin, 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin, Türkiye'nin dış ticaret dengesine yıllık 250 milyon dolar net pozitif katkı sağlaması hedefleniyor.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanlığı görevini de yürüten TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç, AA muhabirine, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nde yapılacak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Bu tesiste üretilecek polipropilenin tamamının Türkiye'de tüketileceğini aktaran Kıvanç, "Tesis, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak. Diğer yüzde 80'i halen ithal edilmekte. Biz böyle tesislerin daha da artmasını istiyoruz çünkü Türkiye'nin polipropilen üretimine çok ihtiyacı var." diye konuştu.

"Çok ihtiyaç olan bir ürünü üretecekler"

Kıvanç, başta otomotiv, tekstil ve ambalaj olmak üzere birçok sektörde ham madde olarak kullanılan, sert ve dayanıklı bir plastik türü üretecek olan tesisin Adana'ya yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi, çok önem verilen, gelecekte belki de enerjinin fiyatının belirleneceği bir bölge olacaktır. Burası 2007 yılında kurulmuş, bir türlü mahkemelerden dolayı açılamadı. Mahkemeler bitti, şu anda yer tahsisine başladılar. İlk yatırımcı Rönesans Şirketi. Enerji İhtisas Bölgesi'nde işletici şirket yine Rönesans Şirketi. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bence çok ihtiyaç olan bir ürünü üretecekler. Bahtı, şansı açık olsun diyorum."

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'ndeki yatırımların tamamlanmasının ardından Adana Valiliği, ADASO ve diğer kurumların iş birliğiyle Kimya Organize Sanayi'nin hayata geçirileceğini aktaran Kıvanç, şunları kaydetti:

"40 milyon metre kare civarında bir alanda, Enerji İhtisas Bölgesi'nde üretilen birçok ürün, orada farklı ürünlere dönüşecek. Enerji İhtisas Bölgesi'nin ürettiği ürünler, Kimya Organize Sanayi'deki şirketlerin belki de ham maddesi olacak. Türkiye'nin plastik kimya sanayisinin kısa bir zaman içerisinde Ceyhan'da kümeleşeceğine inanıyorum."