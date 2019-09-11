Son Dakika Haberleri: Ceyhan polisinden örnek davranış
Son Dakika Güncel Haber

Ceyhan polisinden örnek davranış

1 saat önce

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü polisleri, 11 okulda derslerinde başarılı 50 öğrenciye, okul kırtasiye seti, okul kıyafeti ve ayakkabı hediye etti.

Ceyhan polisinden örnek davranış, System.String[]

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü polisleri, 11 okulda derslerinde başarılı 50 öğrenciye, okul kırtasiye seti, okul kıyafeti ve ayakkabı hediye etti.


Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuklar ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında planlanan, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve çeşitli etkinlikler ve aktivitelerden oluşan 'Umut Eli' isimli proje çerçevesinde örnek bir davranışa imza atıldı. Proje faaliyetleri kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile 11 okulda derslerinde başarılı 50 öğrenci tespit edilerek, bu öğrencilere çanta, defter, cetvel ve gönye seti, kalem seti, suluk, kuru boya seti, silgi seti, kalemtıraş ve kalemlikten oluşan kırtasiye seti ile okul kıyafetleri ve ayakkabı hediye edildi.


Öğrencilere hediyelerini Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ve Toplum Destekli Polislik Bürü Amiri Ramazan Özgüner verdi. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşinin öldürdüğü kadının yeğeni: boşanmayı sindiremedi
Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:44:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceyhan polisinden örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]