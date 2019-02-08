Son Dakika Haberleri: Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu (2)

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu (2)

18 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİAdana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bulut'un cenazesi götürüldüğü Ceyhan ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Polisin, Bulut'un ölümü ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adana, Ceyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti

Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]