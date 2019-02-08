Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu (2)
18 dakika önce
TOPRAĞA VERİLDİAdana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ Adana
'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan
Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut
'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bulut'un cenazesi götürüldüğü Ceyhan ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Polisin, Bulut'un ölümü ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Ceyhun
ÖZER/CEYHAN (Adana),
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:49 Kaynak: DHA
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
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