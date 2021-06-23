Ceyhanlı Gençlere Ücretsiz Besyo Hazırlık Kursları - Son Dakika

Ceyhanlı Gençlerimiz, Ceyhan Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde ücretsiz açılan spor kurslarında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları sınavlarına hazırlanıyorlar. Bir süredir hazırlıkları ve kayıt işlemleri devam eden kursların ilki 23. 06. 2021 günü sabahı başladı. Ceyhanlı 40 Gencimizin katılımı ile Ceyhan Stadyumunda başlayan kursun ilk gününde açılışa Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Gençlik ve Spor İlçe Müdür V. Abbas Şengül ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nusret Oral da katılarak kursun hayırlı olmasını temenni ettiler, gençlere ve kurs öğretmenlerine de başarılar ve kolaylıklar dilediler. Kaymakam Yılmaz ayrıca, tamiratı bitince Ceyhan Kapalı Spor Salonu ile Gençlik Merkezi Salonunun da kurslar kapsamında kullanılabileceğini, kurs süresince ihtiyaç duyulacak her türlü spor ve parkur malzemesinin de idare tarafından temin edileceğini, ücretsiz kursların Polislik, Bekçilik, Askeri Öğrencilik sınavına girmek isteyen Gençler için de sürekli açılacağını ifade etti.