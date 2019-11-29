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Ceyhanlı öğrenciler "Avrupa Lezzetleri"nde yarıştı

6 saat önce

Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Erasmus programı kapsamında 'Avrupa Lezzetleri' yemek yarışması yapıldı.

Ceyhanlı öğrenciler

Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Erasmus programı kapsamında 'Avrupa Lezzetleri' yemek yarışması yapıldı.


Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam altı gruptan oluşan yarışmada öğrenciler Avrupa mutfağındaki hünerlerini sergiledi.


İlçe Milli Müdürü Murat Koçer, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki günlerde öğrencilerimizi proje kapsamında Portekiz'in Braga kentine götürerek burada Avrupa mutfağını yakından tanıma şansını sunacağız. Öğrencilerimizin kendi alanlarında gelişmeleri için çalışmalar yürütürken ilçemizde öğrencilerimiz için bir uygulama otelinin eksikliğini hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte ilk hedefimiz Ceyhan'a bir uygulama oteli kazandırarak, öğrencilerimizin kendi alanlarında daha donanımlı bir şekilde yetişmelerini sağlayacağı" dedi.


Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada jüri üyeliğini İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Er, Kantinciler Odası Başkanı Kevser Ozan Güler, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kavak ile TÜRKAP İlçe Başkanı Mehmet Gezici yaptı.


Öğrenciler yaptıkları yemekleri jüri üyelerine ve davetlilere ikram etti. Jüri üyeleri tarafından yapılan puanlamaların ardından yarışmada birinciliği Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazanırken, ikinci ve üçüncülüğü ise Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hak etti.


Avrupa lezzetlerini sergileyen öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cumali Çabuk, "Yarışmadaki amacımız öğrencilerimizin dünya mutfağındaki gelişimini en iyi şekilde sağlamak. Yaptıkları birbirinden harika yemeklerle bizim gönlümüzde tüm öğrencilerimiz birinciliği hak etti. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.


Yarışmada birinci olan Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer tarafından ödülleri verilirken, ikinci olan gruba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Er, üçüncü olan gruba ise Kantinciler Odası Başkanı Kevser Ozar Güler tarafından sunuldu. - ADANA

Anadolu Lisesi, Ceyhan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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