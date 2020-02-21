Ceyhanspor'dan TFF'ye inceleme başvurusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ceyhanspor'dan TFF'ye inceleme başvurusu - Son Dakika Spor

Ceyhanspor'dan TFF'ye inceleme başvurusu

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ceyhanspor'un avukatı Erkin Doygun, Mersin BŞB Meskispor yöneticisi Akgün Lülü'nün iki takım arasındaki maç öncesinde yaptığı açıklamalara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) inceleme başlatma başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Ceyhanspor'dan TFF'ye inceleme başvurusu, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ceyhan spor'un avukatı Erkin Doygun, Mersin BŞB Meskispor yöneticisi Akgün Lülü'nün iki takım arasındaki maç öncesinde yaptığı açıklamalara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) inceleme başlatma başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Doygun, yaptığı yazılı açıklamada, Lülü'nün 16 Şubat'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla ilgili, futbol disiplin ve etik kurul talimatlarında yer alan maddeleri anımsattı.

Avukatı Doygun, bportmenligˆe, spor ahlakına, fair-play anlayıs¸ına, etik davranış ilkelerine aykırı, mu¨sabakanın sonucunu veya su¨recini hukuka veya spor ahlakına aykırı s¸ekilde etkileyecek şekilde yapılan açıklama sebebiyle Mersin BŞB Meskispor ve Lülü hakkında TFF'ye inceleme başlatma başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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