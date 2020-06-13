AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırımların başladığını bildirdi.



Ceyhun, Altıntaş Zafer OSB'ye 50 milyon dolar tutarında yatırım yapacak olan şirkete, 534 bin metrekare arsa tahsis edildiğini ifade etti.



Kurulacak fabrikada ilk etapta 500, 5. yılın sonunda ise 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Başkan Ceyhun, "Zafer OSB'de faaliyete geçecek olan Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, otomotiv, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörüne yönelik plastik enjeksiyon ile parça üretimi ve montajı yapmaktadır. Firma 1984 yılında Kasımpaşa'da kurulmuş olup plastik sektörüne fabrikasyon olarak 1997 yılında giriş yapmıştır. Firmanın Gebze'de ve Eskisehir'de toplamda 2 tesisinde 'Ürün Geliştirme Birimi', 'Kalıphane', 'Montaj Bölümü', 'Kalite ve Kontrol Laboratuvarları', 'Eğitim Sahası' ve '2 Kabinli Tam Otomasyonlu Boyahane' bulunmaktadır. İlimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA