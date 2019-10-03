Ceyhun Çakar, GSK Türkiye Aşı İş Birimi Direktörlüğüne atandı

GSK'ya 2013 yılında Lansman Mükemmellik Lideri olarak katılan ve son olarak Rusya Solunum Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Ceyhun Çakar, GSK Türkiye Aşı İş Birimi Direktörlüğü görevine getirildi.

Ortaokul ve lise eğitimi Robert Kolej'de tamamlayan Ceyhun Çakar, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi'nden 2011 yılında MBA derecesini alan Çakar, GSK'ya katılmadan önce tüketici sağlığı ve ilaç sektörlerinin pazarlama alanlarında farklı rollerde görev aldı.

GSK Türkiye'ye 2013 yılında katılmasının ardından yönetici adayları için geliştirilen ve global rotasyonların bulunduğu, 4 yıllık GSK ESPRIT programına dahil oldu. Bu program kapsamında ilk rotasyonunu solunum alanında kıdemli marka lideri olarak Türkiye'de gerçekleştirdi ve önemli lansmanlara liderlik etti. ESPRIT programındaki ikinci rotasyonunu GSK Genel Merkezi Londra'da solunum alanında Global Pazarlama Müdürü, üçüncü rotasyonunu Türkiye Aşı ekibinde, Aşı İş Birimi Müdürü olarak tamamladı.

ESPRIT kapsamında son rotasyonunu GSK Rusya'da, Solunum Pazarlama Müdürü olarak tamamlayan Çakar, 1 Ekim 2019 itibariyle başlayacağı yeni rolünde GSK Türkiye İlaç Liderlik Ekibi'nin de üyesi olarak görev alacak.