Son Dakika Haberleri: Ceyhun gülselam salih uçan ve erol bulut'un açıklamaları
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Ceyhun gülselam salih uçan ve erol bulut'un açıklamaları

1 saat önce

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

Ceyhun gülselam salih uçan ve erol bulut'un açıklamaları, System.String[]

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Turuncu yeşilli takımın orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyerek, "Milli takım arası olduğu için önümüzde uzun bir süre vardı. Rakibi iyi analiz ettik. Bunu başardığımız için hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Gazetecilerin "Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz" şeklindeki sorusuna genç futbolcu şu yanıtı verdi: "Sezon başlamadan önce böyle düşünmüyoruz tabi. Dörtte dört yapalım, üçte üç yapalım gibi düşünmüyoruz. Biz maçtan maça düşündüğümüz için galibiyetler geldikçe hedefimiz de büyüyor ister istemez. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik heyeti tebrik ediyorum. Çünkü iyi bir iş ve iyi bir başlangıç yaptık. Takım olarak iyi süreci devam ettirmek istiyoruz. Bütün oyuncularımız oyundan ve skordan büyük zevk alıyor. Çünkü galip gelmek gerçekten güzel. Galip geldiğimiz zaman hafta içindeki günlerimiz daha da güzel geçiyor. Galibiyetlerin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah böyle devam eder."

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
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