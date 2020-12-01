Ceyhun: İlk günkü aşkla, durmak yok yola devam" - Son Dakika

Ceyhun: İlk günkü aşkla, durmak yok yola devam"
01.12.2020 11:36
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti'nin güven ve istikrarın partisi olduğunu ifade etti.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti'nin güven ve istikrarın partisi olduğunu ifade etti.
Telekoferans yöntemiyle düzenlenen İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ceyhun, "AK Parti, kurulduğu günde olduğu gibi, bugün de umudun partisidir, güvenin partisidir, istikrarın partisidir. 'İlk günkü aşkla durmak yok yola devam' diyerek seçilen İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile ilk Toplantımızı, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Rabbim bizleri hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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