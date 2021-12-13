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Ceyhun Kazancı: "Slaven Bilic ve Şenol Güneş ismi gündeme geldi" - Son Dakika

Ceyhun Kazancı: "Slaven Bilic ve Şenol Güneş ismi gündeme geldi"

13.12.2021 20:23

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yeni teknik direktör konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yeni teknik direktör konusuna ilişkin açıklama yaptı. Yerli yabancı birçok ismin gündemde olduğunu belirten Kazancı, bu isimlerden birisinin Slaven Bilic olduğunu ifade ederken, hoca belli olana kadar Önder Karaveli'nin takımın başında olacağını söyledi.

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunun çözüme kavuşması için gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Uzun bir toplantı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ceyhun Kazancı, "Bütün yöneticilerin görüşleri, başkanımızın yorumları ve akabinde birkaç isim daha gündeme geldi. Bunlarla ilgili detaylı bir çalışma kararı aldık. Bu çalışma sürecinde de Önder hocayla devam kararı aldık. Dün de müthiş bir liderlik yaptı ve güzel bir galibiyet aldık. Yarın öbür gün isimlerle ilgili çalışmalarımız sonuçlanınca detaylı bilgi vereceğiz" dedi.

Önder Karaveli'nin Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı konusunda net bir şey söyleyemeyeceklerini de söyleyen Kazancı, "Bir iki güne daha net konuşuruz. Çalışmaların ne zaman biteceğine bağlı. Şu anda yüzde 50 diyebilirim" diye konuştu.

"ŞENOL HOCANIN İSMİ DE GÜNDEME GELDİ

Birçok ismin gündemde olduğunu ve bu isimler arasında Şenol Güneş'in de olduğunu söyleyen Ceyhun Kazancı, "Bütün hocalar değerlendirildi. Bütün çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız var. Yerli yabancı yeni isimler gündeme geldi. Basına çıkmayan isimler de var. Şu anda yerli ya da yabancı hoca olsun konusundan ziyade isimle ilgili durumlar var. Toplantı esnasında da herhangi bir hocayla temasımız da olmadı" dedi.

Beşiktaş'ın içinden çıkan birçok hoca olduğunu ancak illa ki Beşiktaş'ın içinden çıkmış bir hocayla anlaşacakları gibi bir durumun olmadığını söyleyen Kazancı, "Beşiktaş'ta hiç oynamamış bir isim de olabilir. Bu hafta içinde artık bu durumun adını koymak istiyoruz. Ama şu gün olur demek sağlıklı olmaz. Çalışmaları yaparken hata yapmak istemiyoruz. Doğru bir karar vermek istiyoruz. Bununla ilgili en hızlı kararı vermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"PİNHEİRO VE BİLİC GÜNDEMDE"

Son günlerde yazılan isimlerden Bruno Pinheiro'nun hala gündemde olduğunu söyleyen Ceyhun Kazancı, "Bu ismi de değerlendiriyoruz. Artıları ve eksileriyle her ismi değerlendiriyoruz. Dolaylı şekilde bütün isimleri değerlendirmek ve bütün yönetim kurulunun isimlerini almak çok önemliydi. Ben de profesyonel olarak görüşlerimi aktardım. Bugün beklenti vardı ama acele etmek istemiyoruz. Harika bir liderimiz var ve camia tarafından bağra basıldı. Önder hocaya tekrar teşekkür ediyoruz. Herhangi bir hata yapmamak için acele etmiyoruz. Listede 7-8 adayımız var" dedi.

Gündeme gelen isimlerden Farke ile anlaşılamadığını da söyleyen Kazancı, son olarak ise listedeki isimlerden birinin Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Ceyhun Kazancı: Slaven Bilic ve Şenol Güneş ismi gündeme geldi
Ceyhun Kazancı: Slaven Bilic ve Şenol Güneş ismi gündeme geldi
Ceyhun Kazancı: Slaven Bilic ve Şenol Güneş ismi gündeme geldi
Ceyhun Kazancı: Slaven Bilic ve Şenol Güneş ismi gündeme geldi

Slaven Bilic, Şenol Güneş, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceyhun Kazancı: 'Slaven Bilic ve Şenol Güneş ismi gündeme geldi' - Son Dakika


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