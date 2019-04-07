Son Dakika Haberleri: Ceyhun Yeltekin Arısoy'un İsmi Dikilen Fidanlar ile Yaşatılacak

Ceyhun Yeltekin Arısoy'un İsmi Dikilen Fidanlar ile Yaşatılacak

1 saat önce

Ceyhun Yeltekin Arısoy'un ismi dikilen fidanlar ile yaşatılacak ÇYDD Başkanı Serap Öztürk; "İsmi ebediyen yaşayacak"AFYONKARAHİSAR - 2015 yılında vefat eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin Kurucu Başkanı Ceyhun Yeltekin Arısoy'un adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Ceyhun Yeltekin Arısoy'un İsmi Dikilen Fidanlar ile Yaşatılacak, System.String[]
Ceyhun Yeltekin Arısoy'un ismi dikilen fidanlar ile yaşatılacak
ÇYDD Başkanı Serap Öztürk;
"İsmi ebediyen yaşayacak"

AFYONKARAHİSAR - 2015 yılında vefat eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin Kurucu Başkanı Ceyhun Yeltekin Arısoy'un adına hatıra ormanı oluşturuldu.
Kütahya karayolunun 12'nci kilometresinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin Afyonkarahisar Şubesi'nin Kurucu Başkanı Ceyhun Yeltekin Arısoy için şimdiki dernek Başkanı Serap Öztürk yönetim kurulu üyeleri ve derneğin burs verdiği öğrenciler tarafından hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe merhum Ceyhun Yeltekin Arısoy'un eşi Murat Arısoy ve çocukları Fırat ile Arda'nın yanı sıra ÇYDD'nin şimdiki Başkanı Serap Öztürk, dernek üyeleri ve derneğin burs verdiği öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.
"İsmi ebediyen yaşayacak"
Hatıra ormanının kuruluşu hakkında bilgi veren ÇYDD Başkanı Serap Öztürk, Ceyhun Yeltekin Arısoy isminin ebediyen bu ormanda yaşayacağını belirterek, "Eğitim seferberliğinde çok büyük desteği olan derneğimizin Afyonkarahisar şubesinin kurucusu olan, rahmetli Ceyhun Yeltekin Arısoy adına yapılacak olan hatıra ormanı sahasında fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu sayede daha yeşil bir Türkiye'nin inşa edilmesinde hep birlikte katkı sağlamak için bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Rahmetli Ceyhun Yeltekin Arısoy'un adı Hatıra Ormanı'nda ebediyen yaşayacaktır. Kendisi derneğimizde yöneticilik yaptığı dönemde Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı, çağdaş bir yaşam ve eğitim için pek çok gencimize sahip çıkmıştır. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Ceyhun Yeltekin Arısoy'un eşi Murat Arısoy ise, bu faaliyetten çok duygulandığını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Ceyhun Yeltekin Arısoy, 2015 yılında vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:48 Kaynak: İHA

Kütahya, Afyon, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ceyhun, Yerel
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