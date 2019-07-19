Ceyhun Yılmaz'dan mahkumlara gösteri
1 saat önce
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara yönelik "Eğitim ve iyileştirme" faaliyetleri kapsamında komedyen Ceyhun Yılmaz, gösteri sundu.
Silivri Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:19 Kaynak: AA
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara yönelik "Eğitim ve iyileştirme" faaliyetleri kapsamında komedyen Ceyhun Yılmaz
, gösteri sundu.
Silivri 4 No'lu Cezaevinde gerçekleştirilen gösteri öncesinde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, sosyal medyanın şu an en çok uğraşılan konular arasında yer aldığını kaydetti. Yılmaz, "Özellikle çocukların eğitimiyle ve gelişmesiyle ilgili büyük katkısı ve zararı da olabiliyor. Biz sosyal medyanın hem gerekliliğini hem de zararlarını çocuklarımıza gösteren bir gösteri hazırladık." ifadesinde bulundu.
Hazırladıkları gösteriyi yaklaşık 3 yıldır okullarda öğrencilere sunduklarını söyleyen Yılmaz, Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının çağrısı üzerine gösteriyi büyük bir gönüllülükle kabul ettiğini belirtti.
Yılmaz, "Adli suçlardan dolayı burada olan mahkumlara sosyal medya nasıl kullanılmaz gösterisi yapacağız. Onlara inşallah bir şeyler katabiliriz. Eğitim için biz bunu çizmiştik ama bence cezaevleri de bir eğitim kurumu sayılır. Çünkü insanlar burada büyük ihtimalle çok şey öğreniyorlar. Daha önce de hem bu salona hem de birçok cezaevine gittim. Kadın cezaevlerine de gittim. Hüzünlü bir yer burası. İnsanların hatalarının cezalarını çektiği yer. Bir anlama, pişmanlık yeri. Burada olmak hüzünlü bir şey olsa da 'Hüzün içerisinde yaşayan insanlara gülümseme katar mıyım acaba?' sorusu da beni mutlu ediyor." dedi.
Ceyhun Yılmaz'a, yaklaşık 45 dakika süren gösterisinin ardından mahkumların yaptığı hediyelik eşyalar takdim edildi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi