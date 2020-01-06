Çeyiz eşyaları arasına gizlenmiş kaçak sigaralar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın bagajındaki çeyiz eşyalarının içerisine saklanmış halde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Şanlıurfa- Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında bir hafifi ticari aracı durdurdu. Aracın bagajında çeyiz eşyalarının içerisine saklanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü, gümrük kaçağı sigara bulundurmaktan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA