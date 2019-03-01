Son Dakika Haberleri: Çeyiz Eşyası Çalan Şahıslar Yakayı Ele Verdi

Çeyiz Eşyası Çalan Şahıslar Yakayı Ele Verdi

1 saat önce

Gaziantep'te 167 parça çeyiz eşyası çalan şahıslar, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Çeyiz Eşyası Çalan Şahıslar Yakayı Ele Verdi, System.String[]
Gaziantep'te 167 parça çeyiz eşyası çalan şahıslar, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir ikametten 167 parça çeyiz eşyası çalındı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine inceleme başlatan ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların A.D ile F.B.A olduklarını belirledi. Yapılan operasyon ile iki şahıs, yakalanarak gözaltına alınırken, çeyiz eşyalarına el konularak, sahibine teslim edildi.

Yakalanan şahısların adli makamlara sevk edildiği öğrenildi - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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