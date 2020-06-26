Çeyiz eşyası götüren araç, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı: 2'si ağır, 11 yaralı - Son Dakika

Çeyiz eşyası götüren araç, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı: 2'si ağır, 11 yaralı

Çeyiz eşyası götüren araç, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı: 2'si ağır, 11 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç, tarım işçilerini taşıyan midibüse çarptı.

Çeyiz eşyası götüren araç, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı: 2'si ağır, 11 yaralı

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GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç, tarım işçilerini taşıyan midibüse çarptı. Feci kazada 2'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in Nurdağı ilçesi istikametine seyir eden Ali Ç. İdaresindeki 27 FD 034 plakalı araç, İslahiye merkezinden tarlaya çalışmak için giden işçileri taşıyan Hacı Hüseyin K. idaresinde ki 31 MB 2818 plakalı midibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerinde sıkışan Ali Ç.'yi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarmayı başardı. iki araçta bulunan yolculardan G.E., H.E., N.B., H.E., Y.E.K., A.Ç. İ.T.M. A.Ç., Y.A. ve M.E. feci kazada yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından götürüldüğü İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, araçlardan birinin Hatay'da bulunan çeyiz eşyalarını Gaziantep'e getirdiği öğrenilirken, yakında düğün hazırlığı yapmayı planlayan ve ismi öğrenilemeyen çiftin ise başka bir araçla yola çıktığı belirtildi.

Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeyiz eşyası götüren araç, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı: 2'si ağır, 11 yaralı - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: Çeyiz eşyası götüren araç, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpıştı: 2'si ağır, 11 yaralı - Son Dakika
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