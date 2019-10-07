Son Dakika Haberleri: Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

24 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 SB 310 plakalı araç, ön lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken. yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan biri çocuk 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Aracın Akçakale'den Ceylanpınar'a gelin çeyizi götürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
Makas atmaya çalışan sürücü zincirleme kazaya neden oldu Selahattin Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:32:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]