Çeyiz Hesabı Ödemeleri İçin Bankalara Müracaatlar 17 Nisan'da Başlayacak, İlk Ödemeler Mayısta...
11 dakika önce
Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.
Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: AA
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