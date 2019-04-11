Son Dakika Haberleri: Çeyiz Hesabı Ödemeleri İçin Bankalara Müracaatlar 17 Nisan'da Başlayacak, İlk Ödemeler Mayısta...

Çeyiz Hesabı Ödemeleri İçin Bankalara Müracaatlar 17 Nisan'da Başlayacak, İlk Ödemeler Mayısta...

11 dakika önce

Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.

Çeyiz Hesabı Ödemeleri İçin Bankalara Müracaatlar 17 Nisan'da Başlayacak, İlk Ödemeler Mayısta..., System.String[]
Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: AA
Politika
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