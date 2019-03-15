Son Dakika Haberleri: Çeyiz Hesabına devlet katkısı artırıldı

Çeyiz Hesabına devlet katkısı artırıldı

49 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı.

Çeyiz Hesabına devlet katkısı artırıldı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var "Kaya İle Evlenmem Bir Tektaşa Bakar" Diyen Hülya Avşar, 800 Bin TL'lik Yüzüğü İle Kafaları Karıştırdı Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:24:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeyiz Hesabına devlet katkısı artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]