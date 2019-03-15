Çeyiz Hesabına devlet katkısı artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı.

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