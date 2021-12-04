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Çeyiz kavgasına 3 tutuklama - Son Dakika

Çeyiz kavgasına 3 tutuklama

04.12.2021 09:51

Çeyiz kavgasına 3 tutuklama Adana'da boşanan çiftlerin çeyiz paylaşımı sırasında 4 kişiyi yaraladığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı Adana'da boşanan çiftlerin çeyiz paylaşımı sırasında 4 kişiyi yaraladığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Çeyiz kavgasına 3 tutuklama

Adana'da boşanan çiftlerin çeyiz paylaşımı sırasında 4 kişiyi yaraladığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ADANA - Adana'da boşanan çiftlerin çeyiz paylaşımı sırasında 4 kişiyi yaraladığı öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde 25 Kasım Perşembe günü yaşanan olayda iddiaya göre Velat Aydın ve Bahar Kavak evlendi. Ancak bir süre sonra çift anlaşamayarak boşanmaya karar verdi. Bu nedenle kız tarafı paylaşılan çeyizleri almak için Barbaros Mahallesindeki eve gitti. Çeyiz paylaşımı yapılırken kız ve erkek tarafları boşanma nedeniyle bir birini suçlayınca kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyünce Hikmet (33), Hakan (22), damat Velat Aydın ve Mehmet B. tabanca kullandı. Çıkan silahlı kavgada Ferhat (18), Şeyhmus Kavak (31), Ferhat Aslan ve Engin Akay yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra zanlıları yakaladı. Zanlılar, kız tarafının çeyiz almaya geldiğini bu sırada boşanmanın sebebi olarak damadı gösterdiklerini bu yüzden kavga çıktığını kendilerini savunmak için silah kullandıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan damat Velat ve Hikmet Aydın ile Mehmet B. tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çeyiz kavgasına 3 tutuklama
Çeyiz kavgasına 3 tutuklama
Çeyiz kavgasına 3 tutuklama
Çeyiz kavgasına 3 tutuklama

Seyhan, kavga, Aydın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeyiz kavgasına 3 tutuklama - Son Dakika


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