Çeyiz pazarlığına denk gelen başkan, farkı cebinden ödedi - Son Dakika

Çeyiz pazarlığına denk gelen başkan, farkı cebinden ödedi

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin esnaf ziyaretleri sırasında bir çeyiz pazarlığına denk geldi. Satıcı ile düğün hazırlığı yapan aile arazındaki ücret farkını, düğün hediyesi olarak cebinden ödedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mahalle ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bilgin geçtiğimiz gün girdiği bir zücaciye dükkanında, dükkan sahibi ve çeyiz için alış veriş yapan ailenin sıkı pazarlığına denk geldi. Pazarlığa müdahil olan başkan satıcı ve aile arasındaki farkı fiyat farkını, düğün hediyesi olarak cebinden ödedi.

Düğün hazırlığı yapan Gülnihal Çelik, hem başkan Bilgin ile karşılaşmış olmaktan hem de düğün hediyesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Babası İlhan Çelik ise başkan Bilgin'e teşekkür etti.

Bu anlar mağaza personeli tarafından kaydedildi.