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ÇEYİZ SANDIĞINA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'OFSET' BULDU - Son Dakika

ÇEYİZ SANDIĞINA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'OFSET' BULDU

12.02.2022 11:18

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeyiz sandığına saklanan 610 gram esrarı, narkotik köpeği 'Ofset' buldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeyiz sandığına saklanan 610 gram esrarı, narkotik köpeği 'Ofset' buldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma daha önce suç kayıtları olan B.B. ve M.Ç.'nin uyuşturucu madde bulundurduğunu belirledi. B.B. ve M.Ç.'nin adreslerine jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskında narkotik köpeği Ofset de yer aldı. Ofset'in aramada çeyiz sandığına tepki vermesi üzerine jandarma 2 paket halinde 610 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 tabanca buldu. Arama sırasında ayrıca ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler B.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.

ÇEYİZ SANDIĞINA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'OFSET' BULDU
ÇEYİZ SANDIĞINA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'OFSET' BULDU
ÇEYİZ SANDIĞINA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'OFSET' BULDU

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Uyuşturucu, Jandarma, Manavgat, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEYİZ SANDIĞINA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'OFSET' BULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇEYİZ SANDIĞINA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'OFSET' BULDU - Son Dakika
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