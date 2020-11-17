Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi

17.11.2020 09:31
Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde C.Y.'nin evinde yapılan aramada, çeyiz sandığında 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde C.Y.'nin evinde yapılan aramada, çeyiz sandığında 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat'ta bazı kişilerin gençlere uyuşturucu madde sattığına yönelik bilgi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Sarılar Mahallesi'nde oturan ve çevrede 'abi' olarak bilinen C.Y.'nin, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda dün gece C.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, çeyiz sandığının bölmesine gizlenmiş, satışa hazır halde 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Evli ve 2 çocuğu olduğu belirtilen C.Y., 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

C.Y.'nin daha önce 30 suç kaydının bulunduğu, en son 24 Ocak 2020 tarihinde organize suç örgütü kurmak suçundan jandarma tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.


Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi
Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi
Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi
Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi
Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi
Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu
Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı         
09:22
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerecek Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerecek         
08:47
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu         
08:11
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı         
07:45
Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir         
03:02
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 09:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeyiz sandığında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei