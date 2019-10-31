İzmir'in Tire ilçesinde yaşlı bir kadının çeyiz sandığından çıkan kızıl buğdayın ekim alanının artırılması için çalışma başlatıldı. Kızıl buğdayın yaygınlaşması amacıyla alım garantisinin yanı sıra üreticilere taban fiyatın 4 katı ücret ödenecek.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Komitesi, ata yadigarı tohumlara ulaşmak ve bunları gelecek nesillere taşımak için girişimde bulundu. Komite üyeleri, ilk olarak Yeşilova Höyüğü'nde bulunan 3 bin yıl öncesine ait buğday tohumuna ulaştı ancak bunun çimlenme özelliğini kaybettiği belirlendi.

Arayışlarından vazgeçmeyen ekibe güzel haber birkaç ay sonra Tire ilçesinden geldi. Kırsal mahallede yaşayan ve bir süre önce vefat eden yaşlı bir kadının asırlık çeyiz sandığından yaklaşık 1 kilogram kızıl buğday çıktığını öğrenen komite üyeleri, hemen aileye ulaşarak tohumu temin etti.

Kızıl buğday önce Küçük Menderes havzasında 100 metrekare alana daha sonra da 5 dönüm araziye ekildi. Hasatta yaklaşık 700 kilogram ürün elde edilirken bunun bir miktarıyla da ekmek yapıldı.

İzmir'de 20 Ekim'de düzenlenen Gastrofest'te tadım için sergilenen kızıl buğday ekmeği yoğun ilgi gördü.

İTB Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Komitesi Başkanı Necati Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimi yapılmayan ata yadigarı tohumları tekrar toprakla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Polat, "Tire'de yaşlı bir teyzemizin çeyiz sandığında bir miktar kızıl buğday olduğunu haber alınca hemen görüşmeye gittik. Tohumu aldıktan sonra önce az bir alana ektik. Sonra ekim sahasını genişlettik. Bu sene 5 üreticiyle yola çıktık ve bunu projelendirdik. Kızıl buğdayın tekrar toprakla buluşmasıyla üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasını amaçlıyoruz. Çiftçimize ürettiği kızıl buğday için alım garantisi vereceğiz. Kızıl buğdayı açıklanan taban fiyatın 4 katı fazlasıyla satın alacağız." dedi.

Ürünün çok az olduğunu belirten Polat, gelecek yıl daha fazla alanda ekim yapılacağını dile getirdi.

"Tok tutucu özelliğe sahip"

Kızıl buğdayın lif açısından çok zengin olduğuna dikkati çeken Polat, "Protein oranı yüksek, gluten yapısı çok düşük. Kan şekerini dengeleyen ve glisemik indeksi çok düşük bir ürün. Gluten hassasiyeti olanlar için çok ideal bir buğday çeşidi. Tok tutucu özelliğe sahip." ifadelerini kullandı.

Kızıl buğdaydan yaptıkları ekmeğin çok beğenildiğini söyleyen Polat, gelecek dönemde bunun tüketiminin yaygınlaşacağına inandığını belirtti.

Polat, "Önümüzdeki hasat döneminde piyasaya daha fazla kızıl buğday sunmuş olacağız. Böylece her yıl daha fazla yaygınlaşacak. Daha geniş alana ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah topraktan fırına kızıl buğday yolculuğu genişleyerek devam edecek." diye konuştu.