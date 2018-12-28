Çeyiz Yastığı İçinde Esrar Ele Geçirildi
2 saat önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekipleri, Diyarbakır
'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Uşak- Ankara
yolunda takibe aldıkları otomobili Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında durduran ekipler, araçta narkotik köpeği Tora eşliğinde arama yaptı.
Otomobilde çeyiz eşyaları arasında bulunan yastıkların içine saklanmış 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis
, 15 gün önce evlendikleri belirlenen çift ile bir kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:13 Kaynak: AA
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