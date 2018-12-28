Son Dakika Haberleri: Çeyiz Yastığı İçinde Esrar Ele Geçirildi

Çeyiz Yastığı İçinde Esrar Ele Geçirildi

2 saat önce

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Çeyiz Yastığı İçinde Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak- Ankara yolunda takibe aldıkları otomobili Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında durduran ekipler, araçta narkotik köpeği Tora eşliğinde arama yaptı.

Otomobilde çeyiz eşyaları arasında bulunan yastıkların içine saklanmış 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Polis, 15 gün önce evlendikleri belirlenen çift ile bir kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:13 Kaynak: AA

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