Çeyiz Yastığı İçinde Esrar Ele Geçirildi - Uşak

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.



Uşak-Ankara yolunda takibe aldıkları otomobili Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında durduran ekipler, araçta narkotik köpeği Tora eşliğinde arama yaptı.



Otomobilde çeyiz eşyaları arasında bulunan yastıkların içine saklanmış 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.



Polis, 15 gün önce evlendikleri belirlenen çift ile bir kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Dakika! ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yöneldi