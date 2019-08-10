Çeyiz yüklü kamyonet cayır cayır yandı
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Çeyiz yüklü kamyonet cayır cayır yandı Muğla'nın Milas ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç elektrik tesisatında meydana gelen arıza sonucu çıkan yangında hem araç, hem de araçtaki çeyizlik beyaz eşyalar tamamen yandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:35 Kaynak: İHA
Çeyiz yüklü kamyonet cayır cayır yandı Muğla
'nın Milas
ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç elektrik tesisatında meydana gelen arıza sonucu çıkan yangında hem araç, hem de araçtaki çeyizlik beyaz eşyalar tamamen yandı.
MUĞLA - Söke-Milas karayolu Danişment Mahallesinde içinde çeyiz eşyası bulunan ve seyir halindeki araç ile içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı.
Bir şirkete ait 35 ZYU 14 plakalı kamyonet seyir halinde iken elektrik iç tesisatında meydana gelen kısa devre sonrası alev aldı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yanan araca yaptığı tüm müdahaleye rağmen araç ve içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı. Eşyalar arasında beyaz eşyaların çoğunlukta olduğu öğrenildi.
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