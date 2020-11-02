Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi - Son Dakika

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi, üzerine, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla İzmir'deki depremzedelere gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere destek olmak için yardımda bulunuyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Gözde isimli genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi İzmir'e, telefon numarasını da yazarak, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla gönderdi.