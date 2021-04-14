Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor - Son Dakika

Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor

14.04.2021 12:58
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor, System.String[]

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıçakmak köyünde yaşayan Fadime Güveç (70), büyüklerinden kalan ve çeyizine konulan yöreye özgü eski 'tülüce' kilimini satarak hacca gitmeyi arzuluyor.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıçakmak köyünde yaşayan Fadime Güveç (70), büyüklerinden kalan ve çeyizine konulan yöreye özgü eski 'tülüce' kilimini satarak hacca gitmeyi arzuluyor. Unutulmaya yüz tutmuş olan tülüce dokumacılığını kendisi de ilerleyen yaşına rağmen sürdüren Güveç, büyüklerinden yadigar kalan kilimi değerini bilen birinin almasını istiyor.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Yukarıçakmak köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Fadime Güveç, 1968'de Hacı Mehmet Güveç ile evlendi. Evliliği sırasında düğünde Fadime Güveç'in annesi Hatice Akar, kızına yöreye özgü eski 'tülüce' kilimini çeyiz olarak verdi. Fadime Güveç, yıllar geçmesine rağmen yaklaşık 100 yıllık tezgahta dokunan kilime gözü gibi bakıyor. Yapımı Selçuklu dönemine kadar dayanan ve çadırların duvarlarına asılarak soğuğu engellemek için kullanılan, bugünlerde ise unutulmaya yüz tutmuş olan tülüce kilimi yıllara meydan okuyor. Yöre kadınlarının el emeği ile yünden yapılan 'tülüce kilim' değerini bilenler tarafından tercih ediliyor. 10 yaşından bu zamana kadar bu tülüce kilimi dokuyan Fadime Güveç ise büyüklerinden çeyiz olarak kalan kilimi satarak, hacca gitmeyi hayal ediyor.

'KÖYÜMÜZDE BU SANAT HALA YAŞATILIYOR'100 yıllık tülüce tezgahını İlçe Kaymakamı Furkan Atalık'a hediye eden ve annesinden çeyiz kalan tülüce kilimi de satıp parasıyla hacca gitmek isteyen Güveç, "Bu tezgahı eskiden toprağa gömüp üzerinde tülüce gibi halıları dokurduk. Bu tezgah yüz yılı aşkın ve bana babamdan hatıra kaldı. Ben de kaymakamımıza hediye ettim. Tülüce başka yerde yok. Bu halı Yıldızeli Yukarıçakmak köyüne özgü. Biz çok eskiden dokurduk bu halıyı ve tüm geçimimizi bundan sağlıyorduk. Eskiden koyunu kırkıp, yıkayıp, saçağını çekip kirman ile eğirerek dokuyorduk. Ben bu tülüceyi 10 yaşımda dokumaya başladım. Tülüce yapılıp ya satılırdı ya duvarlara asılırdı ya da kızlara, gelinlere çeyiz edilirdi. Köyümüz de bu sanat hala yaşatılıyor. Tarihi olan halıları satın alan oluyor. Ama şu anda yeni yapılanlara pek fazla ilgi yok. Fiyatları kilimin nakışına ve dokusuna göre değişiyor. Benim tülüceme paha biçilmez. Evvele dayanan halı bu ve bu halılar müzeye konuyor. Çok değerli benim tülücem de. Ben değer biçemiyorum ama alıcısıyla konuşup anlaşırız. Ben gelin olurken annemden bana çeyiz kaldı ve ben de uzun zamandır saklıyorum. Hocamız inşallah halımı satacak ben de o parayla hacca gideceğim" dedi.'BU HALININ DEĞERİ PAHA BİÇİLMEZ'

Köylerde halı dokuma dersleri veren Şule Saraç (47) ise, "Öğrencilerimizden Fadime teyzenin babasından kalan 100 yılı aşkın tülüce kilim tezgahını kaymakamımıza armağan etti. Kaymakamımız tezgahın onarımını tamirini yaptırıp, vernikletti. Buradan Sivas'ta müzeye gidecek. Kendisinde bulunan halıyı satıp hacca gitmek istiyor. Bizler de büyüklerimizden yardım istiyoruz. Alan olursa eğer ninemiz hacca gidecek. Bu halının değeri paha biçilmez. Tarihi geçmişi var ve 100 yıllık tezgahta dokundu. Ben değer biçemiyorum. Her şeyi tam orijinal, doğal ve boyasına kadar el yapımı. Tülüce kilimimiz Osmanlıdan da önce Selçukluya dayanıyor. Eskiden ninelerimiz, dedelerimiz soğuktan korunmak için yünü duvara asmışlar ve zamanla buna şekil vermişler. Çadırlar da kalındığı için o zamanlar soğuktan korunma ihtiyacı ile ortaya tülüce kilim çıkmış. Şu anda da yine duvarlarda süs olarak kullanılıyor" diye konuştu.


Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor
Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor

Yıldızeli, Selçuklu, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek

Son Dakika Haberleri
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
14:01 Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı
13:51 Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
13:45 Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız
13:38 Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak
13:34 ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı         
13:51
Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
13:45
ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı         
13:34
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı         
09:37
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 14:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeyizinden kalma 'tülüce' kilimini satıp, hacca gitmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei