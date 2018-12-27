Son Dakika Haberleri: Ceyl'an Ertem'den Yeni Albüme İlk Video Geldi!

Ceyl'an Ertem'den Yeni Albüme İlk Video Geldi!

38 dakika önce

Ceyl'an Ertem, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan yenialbümü "Seni Senin Gibiler Sevsin" ile geçtiğimiz Cuma dinleyicilerle buluştu.

Ceyl'an Ertem'den Yeni Albüme İlk Video Geldi!, System.String[]

Sevilen sanatçı albümün ilk video klibini, sözleri Sibel Algan'a, bestesi ise Ceyl'an Ertem'in "Kahramanım, çocukluk dostum, dert ortağım, şifacım, ezginin ve şiirin büyücüsü" olarak nitelendirdiği Sezen Aksu'ya ait olan "Nafile Kelam" şarkısına çekti. Şarkının düzenlemesi ise Cenk Erdoğan imzası taşıyor.

Ceyl'an Ertem "Seni Senin Gibiler Sevsin" albümünde; bugüne kadar ötekileştirilmiş olan, istenmeyen, korkulan ve sevilmeyen tüm canlılara selam veren Ceyl'an Ertem, klibinde de aynı pencereden bakıyor.

Vfx tekniği ile çekilen klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlendi. Stil danışmanlığını Bilgecan Kocana'nın yaptığı klipte 30 kişilik bir teknik ekip görev aldı. Klipte Ceyl'an Ertem'e İlayda Evgin ve Ekin Ançel de danslarıyla eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:36 Kaynak: Bültenler

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