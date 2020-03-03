Kapadokya'da sponsor oldukları Ultra-Trail'in ardından Türkiye'deki operasyonunu genişletme kararı alan outdoor giyim markası Salomon, 2021 yılında Türkiye'de kış spor organizasyonu düzenlemeyi planlıyor. Markanın Türkiye İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş, bu konuda snowboado etkinliği yapmak istediklerini açıkladı.



Kapadokya'da gerçekleşen ve her yıl katılımın katlanarak arttığı Ultra-Trail yarışının sponsoru olan outdoor giyim firması Salomon, Türkiye'de kış sporuna yöneliyor. Amer Sports Türkiye, Orta Doğu ve Güney Afrika İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş, düzenlenen medya buluşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kapadokya Ultra-Trail'in bu yıl 5. kez düzenleneceğini söyleyen Ateş, "Organizasyondaki beklentilerimiz bugüne kesinlikle karşılandı. Geldiğimiz noktada hem uluslararası hem de Türk katılımcı sayısı çok yükseldi. Benim için önemli olan Türk katılımcıları harekete geçirmekti. Başladığımız 2016'da toplamda 600 kişi koşarken geçen sene 2 bin 800 kişi koştu. Bunu görmek çok güzel bir şey" açıklamasını yaptı.



"Bir arayış içindeyiz"



İnsanları spor yapmaya teşvik etmek istediklerini de sözlerine ekleyen Ateş, "Türkiye harekete geçiyor. Bizim için patika koşusunu geliştirmek çok önemliydi. Bunu yaparken yol kategorisine de indik. Maltepe'de antrenmanlara başladık. Yol koşusuna da antrenmanlarla gireceğiz. Ayrıca kış sporlarına da önem veriyoruz. 2021'de kış sporlarında snowboard etkinliği düzenlemek istiyoruz. Kesinlikle bir arayış içindeyiz" dedi. Kadınlara yönelik organizasyonlar yapacaklarını da söyleyen Ateş, "Kız kıza eğlenmeyi severiz. Patikayı neden birlikte gezmiyoruz. Dünyadaki trend doğa sporları. Kadın kampları düşünüyoruz. Bütün kadınlarımızı bu kamplara davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL