Son Dakika Haberleri: Ceylan Atik Davasında Karar

Ceylan Atik Davasında Karar

40 dakika önce

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye T.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.

Ceylan Atik Davasında Karar, System.String[]
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye T.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:31:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylan Atik Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]