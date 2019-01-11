Ceylan Atik Davasında Karar
40 dakika önce
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye T.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.
Ödemiş
Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir
'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye T.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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