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Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı - Son Dakika

Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı

25.06.2021 07:52
Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı, System.String[]

Ceylan Çapa yeniden aşık! Uzun zamandır yalnız olan cemiyetin ünlü isminin yaklaşık 1 aydır İlya Salfati ile flört ettiğini duydum. Musevi cemaatinin tanınmış isimlerinden Christine ve Sanny Salfati'nin oğlu olan İlya Salfati, 42 yaşında ve birkaç ay önce uzun süreli ilişkisini noktalamış.

Ceylan Çapa yeniden aşık! Uzun zamandır yalnız olan cemiyetin ünlü isminin yaklaşık 1 aydır İlya Salfati ile flört ettiğini duydum. Musevi cemaatinin tanınmış isimlerinden Christine ve Sanny Salfati'nin oğlu olan İlya Salfati, 42 yaşında ve birkaç ay önce uzun süreli ilişkisini noktalamış. Arkadaş ortamında tanışan çiftin Fethiye Hillside'da tatil yaptığı da gelen duyumlar arasında.

4 gün önce yeni yaşını kutlayan Ceylan Çapa'nın mutluluktan ayakları yerden kesilmiş. Bütün pandemi sürecini ailesiyle birlikte evde geçiren Çapa, şimdilerde aşkın verdiği enerjiyle işlerine sarılmış.

Güzelliği ve stiliyle sosyal medyanın en beğenilen isimlerinden olan Çapa, geçtiğimiz günlerde Dior'un sonbahar koleksiyonu için kamera karşısına geçmişti. Çok yakında da yeni projelerle takipçilerinin karşısında olacakmış.

Beyan esastır

Dışarıdan "renkli hayatlar" yaşıyormuş gibi görünen insanlarla ilgili aldığım duyumları yazarım, bu duyumları teyit ettirmek için uğraşırım, sağlama almaya çalışırım haberimi. Ama bazen ne kadar sağlamasını yaparsanız yapın ya duyum yanlış çıkar, ya doğru olsa bile yalanlanır ya da haber kaynağınız bile bile size yalan haber vererek, sizi kendi amacına alet eder! Bu işin cilvesi de budur...

Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı

Şeyma Subaşı'nın hamilelik haberinde de bu oldu. Hamile olduğu yönündeki dedikodular benim de kulağıma geldi. Haberi teyit etmek için Subaşı'na mesaj yazdım ve aşağıda gördüğünüz diyalog geçti aramızda. Hamile olmadığını, düğün sonrası bebek istediğini yazdı ve hatta sonrasında İbiza'da yapacağı düğünün detaylarını anlattı.

Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı

ULTRASON FOTOĞRAFI MI İSTESEYDİM?

Kimseye çanak tutmak, taraf tutmak ya da ahlak bekçiliği yapmak gibi bir niyetim yok. Gazetecilikte beyan esastır ve ben haberimin kahramanı olan kişinin beyanını haber yaptım. Ne yapsaydım, ultrason fotoğrafı da mı isteseydim?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıkladı. Açıkçası ilk aklıma gelen şey, yalanlanmış olmak değildi. Demek ki henüz hamileliğinin başındayken açıklamak istemedi diye düşündüm, "nazar değmesinden korktu herhalde" diye fikir yürüttüm. Dün de acı haberi verdi, hamileliğinin sonlandığını söyledi. Üzüldüm, buradan kendisine başsağlığı diliyorum.

Ama Subaşı'nın beyanını haberleştirdiğim için beni eleştirenlere bir çift lafım var: Acun Ilıcalı'yla evliyken prenses muamelesi yaptığınız ve gazetelerinizin başköşelerinde yerlere göklere sığdıramadığınız Şeyma Subaşı, boşanınca mı "yalancı" oldu? İnsanlar ister evlenir, ister bekar kalır, ister boşanır, ister çocuk yapar. Yargılamak bize düşmez; bizim için haber neyse odur! Yok çocuğunun velayetiydi, yok nafakasıydı... Allah aşkına, SİZE NE?

"Yaza merhaba" daveti

Tam kapanma sonrası kademeli olarak normalleşmeye geçmeye başladık ve sosyal hayat hareketlendi. Önceki gün Hastane Derindere'de, Gülçin Derindere ev sahipliğinde "yaza merhaba" partisi yapıldı. Hastane ekibinin özverili çalışmalarına teşekkür mahiyetinde ve morallerini yüksek tutmak amacıyla bir araya getirdiği dostlarına güzel bir gün yaşatan Gülçin Derindere, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Bu zor günlerde birbirimize sıkıca bağlandık. Motive ettik, moral aşıladık. Hastanemizdeki misafirlerimize de aynı şekilde davrandık."

Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı

İstanbul trafiğine enerjik çözüm

İstanbul trafiği çıldırtıyor! Bir yere yetişmeye çalışmak ayrı dert, harcanan benzin ayrı dert, park yeri bulmak ayrı dert! Tüm metropoller aynı sorunu yaşıyor. Londra, Lizbon, Paris, Barselona ve Porto gibi Avrupa şehirlerinde trafiğe çözüm sunan Twizy, Türkiye'ye gelmiş. Demirkollar Motorlu AŞ'nin ortağı Nazlıhan Ekşioğlu Demirkol'un Türkiye'ye getirdiği Twizy, elektrikli, dört tekerlekli ve direksiyonlu bir motosiklet. Emniyet kemeri, hava yastığı ve çelik koruma kafesi var, üstelik elektrikli. Şimdiden Boğaz'da, Bağdat Caddesi'nde ve Florya'da görmeye başladım, çok yakında bütün şehri saracak gibi. Çok keyifli görünüyor...

Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı
Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı

Şeyma Subaşı, Ceylan Çapa, Musevi, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ceylan Çapa, yeni aşka yelken açtı - Son Dakika Magazin


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