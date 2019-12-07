Ceylan, Çin ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, heyet olarak gittikleri Çin ziyaretini değerlendirerek, Uygar Türklerinin sorunlarını ele aldıklarını ve diplomasi ile sorunu çözeceklerini kaydetti.



Karabük'te basın mensuplarını ile ziyaret eden Ceylan, geçtiğimiz ay sonu AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Başkanlığındaki 22 kişilik heyet ile Çin'e yaptıkları resmi ziyareti değerlendirdi.



Ceylan, Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Çin Halk Cumhuriyetinde yaptıkları üst düzey ziyaretlerde, Uygar Türklerinin yaşadıkları sorunlar ile ticaret artışı ve Tarihi ipek yolunun canlandırılması noktasında ikili görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.



Özellikle orta koridor ulaşım hattını çok önemsediklerini ve bu kapsamda Tarihi ipek yolunu canlandırmaya yönelik "Kuşak ve Yol Projesini" hayata geçirdiklerini kaydeden Ceylan, " Çin'den çıkan bir gemi Avrupa'ya yaklaşık 1 aylık bir sürede varmada. Tarihi ipek yolunun canlandırılması kapsamında "Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu" hattını inşa ettik ve ulaşıma açtık. Yine bu koridor üzerindeki demiryolunun Türkiye üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ulaşması için İstanbul Boğazı altından Marmarayı inşa ederek, trenlerin Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz ulaşımını sağladık. Bu kapsamda geçtiğimiz ay Çin'den çıkan tren Orta Asya ülkeleri, Hazar Denizi üzerinden 12 günde Türkiye'ye, 14-15 günde de Avrupa'ya ulaşmaktadır. Orta koridor olarak adlandırdığımız bu yol, deniz yolunu yarı yarıya kısaltmakta ve daha hızlı bir ulaşım imkanı sunmaktadır. Bu nedenle Çin'in Avrupa'ya olan ticaretinde Orta koridor yoluna daha fazla önem vermelerini rica ettik. Hem Gümrük işlerini hem de ulaştırma işlerini uygunlaştırmak için biz istiyoruz ki, Türkiye'nin koordinatörlüğünde Ulaştırma, Gümrük ve Ticaret bakanları müştereken Türkiye'de koordinasyon toplantısı yapılmasını istedik. Bu arada Aralık ayı içinde Türkiye'den Devlet Demir Yolları yöneticilerinin Çin'e giderek mevcut sorunların giderilmesine yönelik görüşmeler yapacaklarını ve Ocak ayından itibaren de Şiyan'dan İstanbul'a şimdilik haftada bir tren seferlerinin başlatılacağı müjdesini aldık. Bizim buradaki amacımız Çin ticaretinde 20 milyar dolar ithalatımız var. Bu açığı kapatmak için Çin'den gelecek trenin geri boş gitmemesi ve buradan değişik ürünleri getirsinler. Türkiye'nin menfaatleri ve ticaretini geliştirme açısından Çin'den daha fazla istifade etmemiz gerekiyor. Sonuçta Avrupa'ya geçişte bizim Demiryolu kullanılacak" dedi.



Ziyaretleri sırasında Çin'li yöneticilere Doğu Türkistan'da (Çin'in Sincan bölgesinde) yaşayan Uygur Türklerinin yaşamış oldukları baskı ve sıkıntıları da dile getirdiklerini belirten Ceylan, " Uygur Türkleri konusu en önemli konularımızdan bir tanesi. Cumhurbaşkanımız ve Çin Devlet Başkanı arasında bu konu gündemde. En son kararlaştırdıkları ortak bir karar çerçevesinden Sincar Uygur bölgesine Türkiye'den bir heyet gidecek. Bunun hazırlıkları sürüyor. Mesleki eğitimler kapsamında Doğu Türkistanlıların kamplarda tutulmasının yanlış olduğunu ifade ettik. Çinli yetkililerin bize söyledikleri, Avrupa basınının bunu çok abarttığını ve ithamların asılsız olduğunu ifade ettiler. İnşallah Türkiye'den gidecek heyetlerin çalışması sonrası Uygar Türklerinin sorunlarını diplomasi ile çözüme kavuşturmayı arzuluyoruz" diye konuştu. - KARABÜK