Ceylan'dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama - Son Dakika

Ceylan'dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama

30.11.2020 16:58
Ceylan'dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, eski Devlet Hastanesi ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, 2021 yılı sonunda hizmete açılacağını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, eski Devlet Hastanesi ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, 2021 yılı sonunda hizmete açılacağını açıkladı.

Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, burada gazetecilerin eski Devlet Hastanesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Devlet Hastanesi ile ilgili muhalefetteki siyasi partilerimizin yapmış olduğu çalışmayı saygıyla karşıladığını dile getiren Ceylan, demokratik bir ülkede yaşadığımızı ifade ederek, bununla ilgili yorum yapmak istemediğini ve saygıyla karşıladığını kaydetti.

Devlet Hastanesi ile ilgili 2020 yılında başlatmış oldukları bir çalışma olduğunu dile getiren Ceylan, "Daha önce hastanenin depreme dayanıklılık şartlarını yerine getirmediğini kamuoyu ile paylaştık. Devlet Hastanesi ile ilgili süreci biz 2020 yılı içerisinde başlattık. Herkesin takdiri 2020 yılının dünyayı saran bir korona virüs salgınıyla karşı karşıya geldik. Mart ayında da ülkemizde ilk vaka görüldü. Ondan sonra dünya genelinde 4 aylık bir kısıtlama süreci yaşandı. Temmuz ayında hastanemizle ile ilgili il başkanımızla beraber girimlerimiz sonucunda yeniden süreç başladı. İnceleme için gelecek ekipte bulunan bazı mühendis ve mimarlar korona virüse yakalandı. Geçen hafta içerisinde değerlendirme yapmak için bir heyet geldi. Önümüzdeki günlerde bir heyet daha gelerek hastanemizde incelemede bulunacak" dedi.

2021 yılında hastanenin yeniden hizmete açılması için çalışmaların başlayacağını yıl sonunda da hizmete gireceğini anlatan Ceylan, "Şehrimize 650 yataklı bir hastane kazandırdık. Salgın nedeniyle hastanemizin kapasitesi 850'ye çıkarıldı. Çorum'a nasıl hizmet edeceğimizi neyi yapacağımızı çok iyi siliyoruz. 18 yıllık süreçte de bunu ispatladık. İl başkanlarımız bizimle irtibata geçseydi biz onlara gereken bilgiyi verirdik. Mevcut hastanenin kapısını açarak içeri girme şansımız yok. C bloğu güçlendirmemiz gerekiyor. İzmir'de yaşanan depremi gördük. Burada Çorumlu 4 yavrumuz şehit oldu. Hastane A ve B blokları ise 1960'lı, 1970'li yıllarda yapılmış ve depreme dayanaklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ameliyathaneler ve poliklinikler o binan altında olduğunu da hatırlatmak isterim. Yanına biz 8 bin metkeraden az olmamak üzere ameliyathaneler ve diğer birimlerin olacağı aynı zamanda poliklinik hizmeti verilecek hastaneye ihtiyaç var. Yanına yeni bir bina yapılacak" ifadelerini kullandı.

'Artan vakalarla ilgili değerlendirme'

Korona virüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Ceylan, "Aşıyla beraber inşallah bu süreci de toparlamaya çalışacağız. Önlem olarak Alaca, Osmancık, Sungurlu ilçe hastanelerini devreye soktuk. Yoğunluk olmadığı sürece hasta sevki yapmadık. ile hastanelerimizde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kadar donanımlı hastaneler. İlçelerde vatandaşlarımız tedavi süreçlerini sürdürüyor. Hiçbir vatandaşımız endişe duymasın. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sadece korona virüs değil normal sağlık hizmetlerimiz de veriliyor.Dün itibariyle bir blok daha korona virüs servisine dönüştürüldü. Bundan sonra ilçelere hasta göndermeyiz diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız pandemi kurallarına uygun hareket etmeli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bizde hükümet olarak gerekli önlemleri aldığımızda dünya ile beraber ülkemizde bu salgından kurtulacak" diye konuştu. - ÇORUM

Ceylan'dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama

Devlet Hastanesi, Milletvekili, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceylan'dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Babasıyla odun toplamaya giden minik Damla, üstüne düşen odunların altında kalarak yaşamını yitirdi Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu
Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler         
17:07
Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı         
16:46
EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı         
16:04
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı         
14:41
Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi         
14:34
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez         
14:25
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:00
Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti         
12:50
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 17:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceylan'dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei