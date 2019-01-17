Son Dakika Haberleri: Ceylan'dan İyi Haber! Ailesine Teslim Edildi

Ceylan'dan İyi Haber! Ailesine Teslim Edildi

1 saat önce

PAZAR gecesinden beri kendisinden haber 27 yaşındaki orta seviye otizmli Ceylan Diyenli bulundu.

Ceylan'dan İyi Haber! Ailesine Teslim Edildi, System.String[]
PAZAR gecesinden beri kendisinden haber 27 yaşındaki orta seviye otizmli Ceylan Diyenli bulundu. Gazetelerde ve haber sitelerinde kayıp olduğu bilgisi yer alan, aynı zamanda da sosyla medya üzerinden yapılan duyurularla çok sayıda kişiye ulaşan Ceylan 'kayıp' paylaşımları sonuç verdi. Duyarlı bir sosyal medya kullanıcısı Ceylan'ın Golders Green bölgesindeki bir restoranda olduğunu bildirdi. Polis de çarşamba akşamı saat 18.30 sıralarında genç kızı bulunduğu yerden alarak ailesine teslim etti.

Ceylan'ın bulunmasıyla babası İsmail Diyenli ile annesi Sevgi Diyenli rahat bir nefes aldı. Baba İsmail Diyenli, Hürriyet'e verdiği demeçte kızının ilk defa evden tek başına ayrıldığını, daha önce hiç böyle bir şey yapmadığını söylemişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:15 

Gazeteler, Güncel
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