Son Dakika Haberleri: Ceylan Ertem Harbiye Açıkhava'da
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Ceylan Ertem Harbiye Açıkhava'da

1 saat önce

İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri birbirinden ünlü isimleri yine sevenleriyle buluşturacak.

Ceylan Ertem Harbiye Açıkhava'da, System.String[]

Bu yıl 30 Haziran'da başlayacak olan Kerki- Solfej Açıkhava Konserleri'nde sahneye çıkacak isimlerden biri de Ceylan Ertem.

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkacak. Daha önce Sıla'nın konuğu olarak Harbiye'de sahneye çıkan ve 'Esmer' şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak.

HARBİYE'DE SÜRPRİZ GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem'in, 2 Temmuz'da Harbiye'deki dinleyicileri için bir de sürprizi var. Ertem, Harbiye'deki ilk konserinde sanatçı dostu Mabel Matiz' i sahnede konuk edecek. Dostlukları ve yaptıkları düetlerle müzikseverlerin gönlünü fetheden ikili, 2 Temmuz akşamı Harbiye seyircisine unutulmaz anlar yaşatacak.

Kerki-Solfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri'nin biletleri Biletix'de.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:57 Kaynak: Bültenler
2 Temmuz, Ceylan Ertem, Harbiye, Güncel
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