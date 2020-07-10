Ceylan hemşire davasında korona virüse yakalanan sanık duruşmaya katılmadı - Son Dakika

Ceylan hemşire davasında korona virüse yakalanan sanık duruşmaya katılmadı

Ceylan hemşire davasında korona virüse yakalanan sanık duruşmaya katılmadı Beşiktaş'ta hemşire olan eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı için gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında karşısına çıkıp bıçakla saldıran sanık Nazir Ilgın'ın yargılanmasına başlandı.

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İSTANBUL - Beşiktaş'ta hemşire olan eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı için gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında karşısına çıkıp bıçakla saldıran sanık Nazir Ilgın'ın yargılanmasına başlandı. 22,5 yıla kadar hapsi istenen sanık, korona virüs olması nedeniyle ilk duruşmaya katılamadı.

Beşiktaş'ta 6 Haziran'da hemşire olan eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir Ilgın yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından yeniden eski sevgilisinin önünü keserek bıçakla saldıran sanık Nazir Ilgın tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılığın yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iki ayrı iddianame hazırlanan tutuklu sanık Ilgın'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Nazir Ilgın'ın korona testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğu ve duruşmaya katılamadığı belirtildi.

Sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek beyanda bulunan müşteki avukatı, "Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamera araştırması yapılmamıştır. Bu hususta koltuğa yazı yazılmasını ve sanık hakkındaki diğer soruşturma ile kovuşturma dosyalarının celbini talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada beyanda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise davaya katılma taleplerinin kabulünü ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı ise sanığın savunmasını yapmasının ardından savunma yapacaklarını belirterek, tahliyeye ilişkin talebini söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini, sanığın iyileştikten sonra duruşmada hazır edilmesini ve savunmasını yapmadığı için tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, katılma taleplerini kabul etti. Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Haziran'daki ilk olayla ilgili hazırlanan iddianamede şüpheli Nazir Ilgın'ın 'kasten yaralama', 'geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, serbest kaldıktan 2 gün sonra genç hemşireyi bıçakla yaralayan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Beşiktaş, Ilgın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceylan hemşire davasında korona virüse yakalanan sanık duruşmaya katılmadı - Son Dakika
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