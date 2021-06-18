Ceylan hemşireye şiddet davası - Son Dakika

Ceylan hemşireye şiddet davası

Zanlı hakkında açılan 2. dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Sanık Nazir Ilgın: "Aile Bakanlığı davayı etkilemeye çalışıyor"

İSTANBUL(İHA)- Beşiktaş'ta hemşire olan eski kız arkadaşına şiddet uygulayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen Nazir Ilgın hakkında kasten yaralama suçundan açılan dava dosyası, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Duruşmada savunma yapan Ilgın, "Aile Bakanlığı'nın ve medyanın bu davayı etkilemeye çalıştığını düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş'ta hemşire olan eski kız arkadaşı Ceylan G.'ye şiddet uygulayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapse mahkum edilen Nazir Ilgın hakkında kasten yaralama suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Nazir Ilgın ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"Evlenme teklif ettim, kabul etmedi"

Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığını söyleyen tutuklu sanık Ilgın, "Ceza aldım. Bu dosyayı etkilemek için böyle bir dava açıldığını düşünüyorum. Bu iddialardan sadece eve gizlice girdiğim iddiasını kabul ediyorum. 3 yıldır müşteki ile beraber yaşamaktayım. Söz konusu evin alt kilidi ben de bulunmaktaydı ama üst kilidi ben de yoktu. Kendisine evlenme teklifi etmiştim ve kabul etmemişti. Bana hakaretvari konuştu. Sadece karşılıklı ses yükseltmemiz oldu. Ceylan'ın evinin karşısında kuzenimin evi vardı. Kuzenimin evinden Ceylan'ın çıktığını gördüm. Daha sonra alkol almaya başladım. Sabah saat 05.00 gibi evin üst kilidi bende olmadığından, daha önceden anahtarı içeride unuttuğum zamanlarda bıçakla pencereden eve girdiğimden o gün de mutfak bıçağı ile pencereden eve girmek istedim" dedi.

"Öldürmekle tehdit ettiğim iddialarını kabul etmiyorum"

Savunmasını sürdüren tutuklu sanık Nazir Ilgın, "Amacım bana defol git demesi ve başkasının aracına binmesi üzerine onunla konuşmak içindi. Alkolün etkisi ile sabahın 05.00'inde bu şekilde davrandım ve sabahı bekleyemedim. Evde kimse yoktu. Müştekinin kafasını arabaya vurarak yaraladığım ve öldürmekle tehdit ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Şartlar oluştuğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

"Alkollü olduğunu söyleyerek suçtan kurtulmaya çalıştığını düşünüyoruz"

Adana'da olan Ceylan G.'nin talimat ile ifadesinin alınmasının istediğini söyleyen müşteki avukatı Çağrı Kılın, "10'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya ile bu dava dosyası farklı konuları oluşturmaktadır. Sanıkla müvekkil aynı evde yaşamamaktadır. Sanığın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde vermiş olduğu ifade ile bu dosyadaki ifade farklıdır. Alkollü olduğunu beyan ederek suçtan kurtulmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tüm suçlar sanık tarafından gerçekleştirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Savcılık dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi

Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın müştekiye yönelik 6 Haziran 2020'de park halindeki araca başını vurmak suretiyle yaraladığı, 'bağırırsan seni öldürürüm' şeklinde tehdit ettiğini ertesi gün ise müştekinin evine bıçakla girerken yakalandığını belirtti. Sanığın daha önce yargılanarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapse mahkum edildiğini belirten duruşma savcısı, bu dosyada müştekiye yönelik eyleminin kasten öldürmeye yönelik olup olmadığı yönündeki delillerin değerlendirilme yetkisinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dosyaya görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

"Aile Bakanlığı'nın ve medyanın bu davayı etkilemeye çalıştığını düşünüyorum"

Son savunması sorulan tutuklu sanık Nazir Ilgın, "Araca kafasını vurmadım. Buna ilişkin bir hastane raporu, kamera görüntüsü gibi bir şey varsa eğer konuşulabilir. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu konulardan dolayı ceza aldım. Az önce dediğim gibi ağır ceza mahkemesi dosyasını etkilemek için bu davanın açıldığını düşünüyorum. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleri anlattım. Eve bıçakla girmiştim. Korktuğum, çekindiğim bir şey yoktur. Kendi evime gizlice girdim. Aile Bakanlığı'nın ve medyanın bu davayı etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bu dava ağır cezaya taşınırsa etkilendiğini de düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nazır Ilgın hakkında 'kasten yaralama', 'geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal', 'bıçakla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldığını ve eyleminin gerçekleşmesi halinde kastının 'kasten öldürmeye teşebbüs' olma ihtimali olduğunu kaydetti. Heyet, eylemin 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' ya da 'kasten öldürme' suçuna teşebbüs olup olmadığı yönünde kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosya karar ile birlikte yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş'ta 6 Haziran 2020 tarihinde, hemşire olan eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazır Ilgın yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran 2020'de yeniden eski sevgilisinin önünü keserek bıçakla saldıran sanık Nazir Ilgın yeniden yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve Ilgın'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Ilgın'ın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava, 11 Şubat 2021 tarihinde karara bağlanmış ve sanık Ilgın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Başsavcılıkça 8 Haziran 2020 tarihindeki olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise, sanık Ilgın'ın 'kasten yaralama', 'geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal', 'bıçakla tehdit teşebbüs', 'tehdit' suçlarından toplam 2 yıl 2aydan7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Hazırlanan iddianame, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstermişti.