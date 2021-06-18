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Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti - Son Dakika

Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti

18.06.2021 13:11

İstanbul Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaralayan ve 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nazir Ilgın'ın, "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı dava görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanık Nazir Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstererek, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ceylan G'ye yönelik eylemi nedeniyle başka dosyadan tutuklu sanık Nazir Ilgın ile taraf avukatları katıldı.

SUÇLAMLARI KABUL ETMEDİ

Sanık Ilgın savunmasında, İstanbul 10. Ağır Mahkemesi'nde yargılanıp cezalandırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bu dava kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sadece şikayetçinin evine zorla girdiğini, alkolün etkisiyle bu şekilde hareket ettiğini savunan Ilgın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile medyanın davayı etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında "kasten yaralama", "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılsa da eyleminin gerçekleşmesi halinde kastının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali olduğunu kaydetti.

DAVA DOSYASI AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle dava dosyasını görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstermiş ve "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" demişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Ceylan G'nin (29) eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dan (25) şiddet gördüğü yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ilgın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ceylan G., 8 Haziran'da 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Ilgın tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralanmıştı. Ilgın ise olay yerinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde Ilgın hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ilgın'ın, Ceylan G'yi 8 Haziran'da bıçakla yaralamasına ilişkin hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Ilgın, 5 Şubat'taki duruşmada 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Nasıl olur? sözleriyle tepki göstermişti

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Hakaret, Ilgın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, 'Nasıl olur?' sözleriyle tepki göstermişti - Son Dakika


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