Ceylan, Hocalı katliamını unutmadı - Son Dakika

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Hocalı katliamı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, tüm yaşananlara ve kanıtlara rağmen batılı devletlerin hala çifte standart uygulaması yaptığını belirtti.



Türk dünyasının bundan tam 28 yıl önce, 26 Şubat 1992'de, tarihin en acı olaylarından birini yaşadığını anlatan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Bölgedeki Rus ordusunun desteğini alan Ermeniler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentine girerek, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir katliama imza atmıştır. Olaylar sırasında yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu Hocalı'da şehre giriş-çıkışlar kapatılmış, sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan resmi rakamlara göre 83'ü çocuk ve 106'sı kadın olmak üzere 613 kişiyi hunharca katledilmiştir. 487 kişi ağır yaralanmış, 1275 kişi rehin alınmış, 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde kurbanların birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, kulak, burun ve kafalarının kesildiği görülmüştür" dedi.



Hocalı'da yüzlerce kişinin sadece Türk oldukları için katledilmiş olmasının uluslararası hukuktaki karşılığının hiç şüphesiz ki soykırım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Ermeniler, yüz yıl öncenin yalanlarından bugün Türkiye'den hesap sormaya çalışırken, üzerinden henüz 28 yıl geçmiş bir katliam milletimize unutturulmaya çalışılmaktadır. Ancak bu elem verici insanlık suçunun sorumlularını Türk milleti asla unutmayacak ve affetmeyecektir. Hocalı'da çocuk, kadın ve yaşlı demeden önüne geleni öldürenlerin ikiyüzlülüğünü bir gün herkes açıkça görecektir.



Türk milletine soykırımcı yaftası vurarak yıllardan beri iftira ve kurmaca senaryolarla ülkemizi uluslararası toplum nezdinde zan altında bırakan Ermeni zihniyetinin gerçekleştirdiği cinayetlerin görmezden gelinmesi, insanlığın gördüğü en büyük çifte standartlardan birisidir. Hocalı Katliamı, Ermeni mezaliminin ve acımasızlığının her devirde devam ettiğini gösterdiği gibi, bugün Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte birinin Ermeni işgali altında olması, Ermenistan'ın saldırgan ve tahrik gücü yüksek politikalarını sürdürmekte olduğunu da göstermektedir.



1994 yılında iki taraf arasında ateşkes ilan edilmişse de ülke içerisinde yerinden edilen ya da sığınmacı durumuna düşen bir milyon civarındaki Azerbaycan Türkü'nün sorunları halen çözüme kavuşturulmamıştır. Azerbaycan nüfusunun yüzde 10'undan fazlası ülke içinde yerinden edilmiş sığınmacılardan oluşmaktadır. Bu durum, dünyada kişi başına yerinden edilmiş en büyük nüfus hareketlerinden birisi durumundadır. Mağdur edilen soydaşlarımız, hala Ermenilerce işgal edilen topraklarda bulunan evlerine geri dönmeyi beklemektedir.



Türklere karşı işlenen Ermeni katliamının 28'inci yıldönümü münasebetiyle, Güneş Vakfı olarak, bu menfur hadiseyi nefretle kınıyor, başta Hocalı'da olmak üzere, Ermeni saldırılarıyla hayatını kaybetmiş bütün soydaşlarımızı ve ecdadımızı bir kez daha hürmetle ve rahmetle yad ediyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca, dünyayı, çifte standartlı yaklaşımdan vaz geçmeye ve Türkiye'yi mahküm etmeye çalıştıkları soykırım yalanından vaz geçip Hocalı ile yüzleşmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM