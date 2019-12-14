Ceylan Home 25. yılını indirimlerle kutluyor

Van'ın çeyrek asırlık markası Ceylan Home Mobilya, kuruluş yıl dönümlerini indirimlerle kutluyor.



Van'da 25 yıldır mobilya sektörünün önde gelen ismi Ceylan Home Mobilya, kuruluş yıl dönümlerini indirimlerle kutluyor. 25'inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle özel bir kampanya başlattıklarını ifade eden mağaza sahibi Taner Han, tüm ürünlerde maliyetine satış uyguladıklarını söyledi. Han, "Yenilenen yüzümüzle binlerce mobilya ürünü ve aksesuarlarını müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ankara sitelerin klasik mobilyaları ile birlikte İnegöl'ün modern ürünlerinde de indirimlerimiz devam ediyor" dedi.



Evlilik planı yapan çiftlere özel düğün paketleri hazırladıklarını vurgulayan Han, yatak odası, salon takımı ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri, benzersiz ürün seçenekleri ve fiyat avantajları sunduklarını söyledi. Çağdaş konsept, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazeleriyle sektörün öncüsü olduklarını vurgulayan Han, "Mobilyanın Duayeni' sloganıyla faaliyet gösteren Ceylan Home Mobilya yaklaşık 25 yıl önce faaliyet göstermeye başladı. Bugün toplamda 7 bin metrekareyi aşan dev mağazamızla müşterilerimizin hizmetindeyiz. Yatak odasından salon takımlarına, yemek odasından koltuklara, bazadan yatak çeşitlerine, halıdan ev aksesuarlarına kadar yüzlerce ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Bu anlamda yeni sezonda Türkiye'nin gözde markalarını mağazamızda görücüye çıkardık" ifadelerini kullandı.



Alanında pek çok ilke imza atan firmalarının, Ceylan Home mobilyada Van markasına dönüştüğünü anlatan Han, "Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Zengin çeşit ve çağdaş konseptimizle tüm ürün gruplarında cazip indirimler sunuyoruz. Sezonun en gözde kampanyasına imza atıp satışa sunduğumuz tüm ürünler 2 yıl garanti kapsamındadır. Türkiye'nin her yerine adrese teslim satış yapan mağazamız, tecrübeli kadrosu ve kalite odaklı çalışma anlayışıyla Van'ın yanı sıra tüm bölge illeri ile ülkemizin dört bir yanına hizmet veriyor" diye konuştu.



Kampanya çerçevesinde müşterilerine kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız, 3 ay ertelemeli ve 15 ay taksitle ödeme seçenekleri sunduklarını dile getiren Han, "kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak ve zengin ürün çeşidimizi yakından görmek isteyen herkesi Kazım Karabekir Caddesi No: 114 Van merkezde hizmet veren mağazamıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN