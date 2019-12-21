Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin

Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti

6 saat önce

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti, System.String[]

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi yarın Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.


Ceylan dua istemişti


Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. İşte Ceylan'ın o paylaşımı; "Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan'ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...


Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah Rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."


Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti.

Çapa Tıp Fakültesi, Ceylan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:11 
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